الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 55 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والجزر الأول عند الساعة 15:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28:08، والمد الثاني عند الساعة 18:39، والجزر الأول عند الساعة 14:08، والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 35 50 20

دبي 45 37 70 30

الشارقة 43 33 70 25

عجمان 40 34 70 25

أم القيوين 44 32 70 25

رأس الخيمة 47 31 60 25

الفجيرة 35 28 75 40

العـين 44 31 50 20

ليوا 45 32 55 15

الرويس 48 34 50 20

السلع 48 34 50 25

دلـمـا 43 34 80 30

طنب الكبرى 40 33 85 40

طنب الصغرى 40 33 85 40

أبو موسى 40 33 85 40.

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