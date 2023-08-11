مطار دبي الدولي يحتفظ بالصدارة العالمية خلال أغسطس

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم خلال أغسطس الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، جاوز 4.96 ملايين مقعد خلال أغسطس الجاري مقارنة بنحو 4.09 ملايين مقعد مجدول في أغسطس من العام الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 21.2 %، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وتفوق «دبي الدولي» على مطار لندن هيثرو بفارق يزيد عن 830 ألف مقعد مجدول على الرحلات الدولية، حيث حل مطار هيثرو ثانياً بنحو 4.1 ملايين مقعد، يليه مطار أمستردام في هولندا بـ3.45 ملايين مقعد، فيما حل مطار باريس الدولي في المركز الرابع بإجمالي 3.43 ملايين مقعد.

كما واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال أغسطس الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.4 ملايين مقعد، فيما حل «لندن هيثرو» في المركز الخامس .

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