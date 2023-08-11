«جمارك دبي» توصي بتعزيز ثقافة الابتكار بين الشباب

المصدر: دبي - وام

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أوصى خبراء بضرورة تعزيز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل لدى جيل الشباب، والاستثمار في الأجيال المقبلة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للتغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها فريق «شباب جمارك دبي» بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام".

وتضمنت الفعالية العديد من المحاور وحضرها منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية، بمشاركة أكثر من 50 من الكوادر الشابة.

وأكد سعيد الجناحي رئيس فريق "شباب جمارك دبي" على المبادرات النوعية التي أطلقتها الإمارات لتمكين شباب الوطن، وتطوير قدراتهم لدعم مسيرة الدولة خلال الخمسين عامًا المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية، معتمدة في ذلك على الكوادر المؤهلة.

وأوضح أن جمارك دبي أولت الشباب وتأهيلهم وتوظيفهم أهمية قصوى، كما حرصت على تعزيز ثقافة الابتكار لدى موظفيها وتكريم المبدعين والمبتكرين بصفة دورية، واعتمدت تشكيل فريق "شباب جمارك دبي" بهدف استشراف المستقبل في تطوير العمل الجمركي إلى جانب التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء نحو تحقيق مبادرات الشباب وفقاً للأجندة الوطنية.

مبادرات

وتطرق راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع المالية والشؤون الإدارية في جمارك دبي، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت تحت شعار "حلول التنمية المستدامة لمواجهة تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وأدارتها جمانة البناي نائب رئيس والمنسق العام لفريق "شباب جمارك دبي"، إلى المبادرات المتعددة التي نفذتها الدائرة لتعزيز الاستدامة ومنها حصولها على ختم "100% لا ورقية" من قبل هيئة دبي الرقمية، ومبادرة مشروع الألواح الشمسية، والإضاءات الخافضة للطاقة الكهربائية، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

بدوره، أشار أبو بكر التوم، باحث في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، إلى آليات توظيف المعرفة من أجل أداء مستدام للجميع يستند إلى كسب المهارة في بناء الذات وتحقيق الاستدامة في شتى مجالات الحياة، وتعزيز قيم الأمانة والالتزام والتكامل، ودعم رؤية الابتكار، بينما سلط سيف النقبي مستشار ومدرب في مجال الأعمال والاستثمار الضوء على المواهب وتحويلها إلى استثمار يقود إلى فوائد فردية ومجتمعية تؤثر في التنمية والارتقاء بروح الشباب الفكري والمعرفي، وأهمية تعزيز ثقافة الابتكار.

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