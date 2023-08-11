«نيابة دبي» تطلق «دليل الخدمات» لمتعامليها

المصدر: وام

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أطلقت النيابة العامة في دبي "دليل الخدمات" الشامل لجميع خدماتها القضائية والتي تبلغ 12 خدمة رئيسية و78 خدمة فرعية والمتوافقة مع المعيار الدولي لتجربة المتعاملين.

ويأتي إطلاق النيابة للدليل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة والرضا في المجتمع استناداً على أعلى معايير التميز والريادة في العمل الحكومي.

وتحرص النيابة العامة على تعزيز ثقة الجمهور والعمل على مواصلة جهودها في تطوير الخدمات من خلال ما تقدمه من آليات عمل مبتكرة وحلول تقنية نوعية واستباقية تخدم أكبر شريحة من المستفيدين حيث تضع احتياجات وتوقعات المتعاملين كأولوية في التحسين والتطوير في الأداء المؤسسي وصولاً إلى تحقيق أهدافها نحو العدالة وسيادة القانون بأداء عالمي وريادي بكافة المستويات.

ويستعرض "دليل الخدمات" للمتعامل جميع الخدمات بشكل مفصل مع قنوات الوصول إليها والتي تشمل الموقع الالكتروني، أو التطبيق الذكي أو مركز الاتصال أو مراكز الخدمة، وضمان رحلة مثالية للمتعامل تبدأ من مرحلة الاستفسار عن الخدمة، وتليها مرحلة التقديم على الخدمة، وثم مرحلة إنجاز الخدمة، وأخيراً مرحلة قياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمة المقدمة لهم.

ويوضح الدليل رزمة الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها النيابة لعملائها لتعزيز تجربتهم وتطلعاتهم منها خدمات الشكاوى القضائية، وخدمات التحقيق، والخدمات القضائية العامة، وخدمات الأمر الجزائي، وخدمات الكفالات، وخدمات المالية والتأمينات، وخدمات المحاكمة الجزائية، و غيرها من الخدمات التي ينبغي على المتعامل الاطلاع عليها عن كثب والتعرف على تفاصيل أخرى مثل المدة المستغرقة لإنهاء المعاملة والرسوم إن وجدت حيث يمكنه زيارة الموقع الإلكتروني للنيابة العامة والاطلاع على الكتيب الإلكتروني.

كما يمكن للمتعامل الحصول على معلومات عن القضايا من خلال قنوات التواصل للنيابة العامة، فعلى سبيل المثال يمكنه الاستفسار عن القضية، ووضعية الطلب ، ومواعيد جلسات، ومواعيد جلسات، والمخالفات المرورية ومعلومات عن قضايا الجنسية والإقامة وغيرها.

وأوضحت نيابة دبي أنها تضع على عاتقها مسؤولية ادماج كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وتسهيل تجربتهم في التعاملات والخدمات من خلال جعلهم أولوية في إنجاز الطلبات وتوفير التسهيلات وتذويب كافة العوائق التي تحول بينهم وبين حصولهم على الخدمة المطلوبة، حيث يستعرض "دليل الخدمات" مبادرات كبار المواطنين والمقيمين مثل خدمة صف السيارات، وتوفير خدمة الكرسي المتحرك، وخدمة” نعتني بك“، وأماكن انتظار خاصة، وأولوية في نظام الانتظار.

أما خدمات أصحاب الهمم تشمل خدمة صف السيارات، وسماعات لذوي الإعاقة السمعية، وخدمة” نعتني بك“، وأولوية في نظام الانتظار، وخدمة لغة الإشارة، وكتيبات دليل الخدمات لذوي الإعاقة البصرية” لغة برايل"، ودورة مياه مخصصة لأصحاب الهمم، وأماكن انتظار خاصة، وسلالم كهربائية مخصصة لأصحاب الهمم.

ودعت نيابة دبي الجمهور للاطلاع على "دليل الخدمات " من أجل تسهيل رحلة المتعامل وفهم كافة الخطوات والإجراءات والمتطلبات لكل خدمة.

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