«الهوية» تنظم ملتقى الشباب لمستقبل مستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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استضاف مجلس واحة الكرامة بأبوظبي، أمس، ملتقى الشباب لمستقبل مستدام، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بفريق شباب الهيئة، بالشراكة مع كل من وزارة العدل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجالس محلية أبوظبي.

جهود

ويأتي هذا الملتقى في إطار إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، كما يأتي تضافراً لجهود الجهات الحكومية إلى تحقيق أهداف وتطلعات قيادتنا الحكيمة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتشريعية والتكنولوجية، ومعالجة تحديات الاستدامة، والبحث عن حلول مبتكرة، من خلال توظيف جميع الإمكانات وأدوات استشراف المستقبل، التي من شأنها أن تلهم الحكومات توقع الفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية وتحليل آثارها.

وشهد الملتقى، الذي حضره مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مشاركات قيّمة في مختلف الجلسات، أدارها سيف محمد المنصوري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتناول الملتقى 4 محاور ، حيث تطرق المحور الأول إلى تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال التكنولوجيا الرقمية.

كما تطرق المستشار عبدالعزيز محمد الشحي، وجميلة الحمادي من وزارة العدل إلى الثقافة القانونية من أجل استدامة مهارات الشباب، ضمن المحور الثاني من الجلسة.

وتطرق، الرائد محمد الطنيجي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في محور النقاش الثالث إلى مفاهيم وأدوات استشراف المستقبل.

كما قدم المحور الرابع الاستدامة في الفضاء، ومن الفضاء كل من المهندس خالد العوضي، والمهندس عبدالله جبر من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث تم من خلاله استعراض أثر التطورات التكنولوجية للأقمار الصناعية على استدامة الفضاء.

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