مركز الشباب العربي يناقش دور القيادات الشبابية في التنمية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز الشباب العربي في مقره في أبوظبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق يوم غد، مؤتمراً حول «دور القيادات الشبابية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة»، وذلك بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، وعدد من أعضاء برامج مركز الشباب العربي.

وعقد المؤتمر بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي، وماجد النعيمي، المكلف بقيادة قطاع الشباب بالإنابة في وزارة الثقافة والشباب، وبالتزامن مع إطلاق مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» النسخة السادسة من برنامج «إعداد القيادات والمواهب الشابة» من المساهمين في تنمية المجتمع في مختلف المجالات.

وفي ظل جهود مركز الشباب العربي لتمكين الشباب وبناء قدراتهم ضمن مسار المواطنة الإيجابية وخدمة المجتمع، ولتعزيز الشراكات والتعاون بين الشباب والمنظمات المعنية بالتأثير والبناء المجتمعي في المنطقة، تتنوع المشاريع الشبابية المشاركة بين المبادرات الصغيرة والمتوسطة والأكبر والأكثر طموحاً التي تعالج القضايا الاجتماعية المعقدة وفق مسارات التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار قالت معالي شما المزروعي خلال كلمتها الافتتاحية: «ننظر إلى اليوم العالمي للشباب بوصفه فرصة نستذكر فيها القيم الإنسانية الأصيلة التي يتحلى بها الشباب العربي في خدمة المجتمعات والأوطان، والنابعة من حبه وانتمائه وارتباطه بموروثه الحضاري والثقافي، ونحتفي اليوم بالنماذج العربية المشرفة التي قدمت صورة إيجابية عن إمكانات شبابنا ورغبتهم الصادقة في رد الجميل لبلادهم، ولدعم مكانتنا بين الأمم».

التزام

وأضافت معاليها: «مركز الشباب العربي، بتوجيهات من رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ملتزم بالعمل مع الشباب ومن أجلهم وزيادة إسهاماتهم وإعلاء صوتهم وتمكينهم في المحافل الدولية، وخاصة مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب 28» ».

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