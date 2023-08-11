300 ألف درهم من «دبي الخيرية» لأوقاف المساجد

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها في حملة «أوقاف المساجد»، التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لدعم صندوق أوقاف مساجد الإمارة، لتشييد وقف خيري مستدام، يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة.

وخلال زيارته مقر المؤسسة سلم خالد العلماء أمين السر العام للجمعية علي المطوع الأمين العام للمؤسسة شيكاً بقيمة 300 ألف درهم، تفاعلاً مع الحملة، والمشاركة في بناء هذا الصرح الوقفي المستدام.

وأكد العلماء حرص دبي الخيرية على دعم استراتيجية الوقف في دبي، وتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي له، وتشجيع العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته.

كما أكد التزام الجمعية بدعم المبادرات والبرامج الخيرية المتميزة، التي تجسد رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة لإيلاء قطاع بناء ورعاية المساجد اهتماماً كبيراً، لما لها من مكانة دينية وثقافية ومجتمعية وحضارية، ودور كبير في تعزيز قيم المحبة والتعايش، والتبصير بالقضايا والمواضيع، التي تتعلق بحياة المجتمع.

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