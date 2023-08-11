أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة بالدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت أمس مناطق عدة بالدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مصحوبة بالبرد في بعض المناطق الشمالية والشرقية.

يأتي ذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد خط الالتقاء المداري وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وسقطت أمس أمطار غزيرة على رأس الخيمة في كدرا وفي الفجيرة على شارع الوطن وعلى طريق دبي ـ العين باتجاه مرقب وعلى سوق الجمعة وكانت مصحوبة بالبرد وكانت غزيرة إلى متوسطة على مرقب بدبي، وغزيرة مع برد على مربض وثوبان والسيجي ووادي العشواني ومسافي بالفجيرة، وشوكة برأس الخيمة ومليحة بالشارقة وعلى شارع الوطن باتجاه فلي.

كما سقطت أمطار متوسطة على الذيد والفلي بالشارقة واصفي والمصيلي برأس الخيمة وعلى مزيرع في عجمان، وكانت خفيفة على طريق الظاهر ـ الوقن، وطريق مسافي ـ دبا. واستمر الطقس يوم أمس صحواً إلى غائم جزئياً مع تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية أحياناً ومختلفة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة، خصوصاً شرقاً وجنوباً وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة. وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة أمس على وتييد بمنطقة الظفرة بمقدار 48.7 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصراً، وسجلت أقل درجة في منطقة الفرفار بالفجيرة بواقع 25.4 درجة مئوية عند الساعة 4:15 صباحاً.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة .

كما جدد المركز تحذيراته لمستخدمي الطرق على أهمية ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر مستجدات الحالة الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية .

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس غداً السبت صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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