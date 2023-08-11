150 موظفاً في ورشة لتطوير الأداء بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بإدارة الموارد البشرية ورشة حضورية، وافتراضية بعنوان «الأهداف الذكية»، حضرها أكثر من 150 موظفاً، والتي تهدف إلى ترسيخ منهج، يضمن ربط الأداء بالإنجاز والنتائج المتميزة، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة في تعزيز وتحسين إنتاجية الكوادر البشرية في بيئة العمل، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً، حيث تناولت محاور عديدة، أهمها كيفية وضع خطة عملية للأهداف، إلى جانب أدوات صياغة الأهداف الذكية، كما استعرضت الورشة مراحل إدارة الأداء الفردي، التي تسهم في زيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وكيفية تحويل المؤشرات لأهداف ذكية في الإدارات والأقسام، عبر خطط تشغيلية مطابقة لأهداف استراتيجية للمؤسسة.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن هذه الورشة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة وخططها لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان جاهزيتها واستمرارية في تقديم الخدمات على أكمل وجه، انطلاقاً من سعي المؤسسة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي، واعتمادها أسلوباً عملياً لتطوير مستويات الأداء، بجانب تصميم منهجيات عمل تسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة، والاستمرار في التحسين، وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن أهمية هذه الورش تأتي استكمالاً لسلسلة الورش التدريبية الخاصة بالموظفين، والتي تسهم في تطوير الأداء الوظيفي للموظفين على اختلاف مستوياتهم، ومن ثم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بأفضل أداء مؤسسي، يرتكز على كوادر بشرية وطنية ذات كفاءات وخبرات تسهم في تطوير العمل بجودة وتميز.

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