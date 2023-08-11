«إسلامية دبي» تعقد «منتدى الوصايا» ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان

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تعقد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منتدى الوصايا تحت عنوان «الوصايا وأثرها في المجتمعات» ديسمبر المقبل 2023.

هدف

ويهدف المنتدى إلى إحياء سنة الوصايا بين الناس؛ ليتدارك المرء في آخر حياته ما فاته من الخير، كما ندب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله( إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم) أو أداء ما له أو عليه من الحقوق.

وأصدر الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، القرار الإداري رقم (159) لسنة 2023، بتشكيل اللجنة التحضيرية العلمية لمنتدى الوصايا، ويناط بتلك اللجنة القيام بمهام إعداد محاور وجدول أعمال المنتدى، ووضع معايير للبحث العلمي، ومراجعة الأبحاث، واختيار أوراق العمل، وترشيح المستكتبين والمدعوين، واختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة جلسات المنتدى، والتنسيق بين المؤسسات العلمية ذات الاختصاص.

موعد

يذكر أن آخر موعد لاستلام عناوين وملخص الأبحاث 20 أغسطس الجاري، وآخر موعد لاستلام البحوث للتحكيم بتاريخ 15 نوفمبر2023، وآخر موعد لاستلام البحوث بعد التعديل 30 نوفمبر.

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