5 مركبات جديدة ضمن أسطول نظافة طرق دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزّزت بلدية دبي أسطولها الآلي المخصص لنظافة الطرق الرئيسية والسريعة في الإمارة بخمس مركبات جديدة ذات مواصفات تقنية وفنية متطورة، ضمن خطة موسعة لتجديد مركبات الكنس الآلي المستخدمة لنظافة الطرق الرئيسية والخارجية والسريعة. يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستوى نظافة المدينة، ومواكبة أحدث ما أنتجته الشركات العالمية المتخصصة في مجال نظافة المدن، وفق أفضل المعايير العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، أن خطة البلدية لتطوير أسطول النظافة ستشمل أنواعاً عديدة من مركبات ومعدات نظافة طرق ومناطق المدينة المختلفة، حيث جرى توريد 5 كانسات كبيرة الحجم تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة لكنس ما يقارب من 2,250 كم من الشوارع السريعة والخارجية يومياً في إمارة دبي. وتُعدّ الخطة جزءاً من إدارة عمليات النفايات التي تُنفذها بلدية دبي للحفاظ على استدامة نظافة كافة مواقع الإمارة .

وأشار صفر، إلى تمكّن فرق نظافة الطرق الرئيسية المكونة من 151 عامل نظافة، و18 مشرفاً؛ من إنجاز 670 بلاغاً طارئاً منذ بداية العام الجاري، شملت حوادث الطرق والمخلفات المتساقطة على جانبي الطرقات والحيوانات النافقة ومخلفات الرمال. أسفرت بمجملها عن إزالة 144 طناً من مخلفات الحشائش والأشجار الجافة والمخلفات العامة. ويبلغ عدد الأسطول الآلي لإدارة عمليات النفايات في بلدية دبي 752 مركبة ومعدّة، منها 35 مركبة ومعدّة مخصصة لنظافة الطرق .

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