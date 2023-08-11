محمد بن راشد: نستثمر في أبناء المنطقة لاستعادة الأمجاد العلمية العربية

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مبادرة نوابغ العرب تدعم وتحتضن العلماء والمواهب العربية؛ حيث يعد رائد الفضاء سلطان النيادي أحد هؤلاء النوابغ.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة «X» قال سموه: «نوابغ العرب.. مبادرة أطلقناها لدعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة.. بدأنا الاستثمار في النوابغ في بلادنا منذ مدة.. ورائد الفضاء سلطان النيادي أحدهم.. واليوم نستثمر في جميع أبناء المنطقة.. هدفنا استعادة الأمجاد العلمية العربية، وترسيخ أهمية العلماء في مسيرة المنطقة التنموية.. والعمل على استئناف الحضارة العربية».

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مقطع الفيديو الذي نشره صاحب السمو حمل كلمات للنيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، أكد خلالها أن وجوده في هذا المكان، ومن قبله رائد الفضاء هزاع المنصوري، ورواد الفضاء الذين سيصلون لهذا المكان في المستقبل القريب، رسالة للعالم بأننا قادرون على النهوض بحضارتنا، «لذلك أدعوكم للمشاركة في مبادرة نوابغ العرب، والتعرف على ألمع العقول في العالم العربي».

وقال النيادي: «على مر التاريخ كان نوابغ العرب خلف العديد من العلوم، كالفلك والطب والهندسة والفيزياء، بطريقة أثرت على حياتنا بشكل كبير، واليوم في عصرنا هذا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يريد منا استعادة هذه المسيرة وتجديد إنجازاتنا في شتى العلوم».

وتسعى المبادرة إلى استئناف الحضارة العربية واستعادة أمجادها وإنجازاتها العلمية والثقافية والمعرفية، التي كان لها الأثر الأكبر على مدى العصور.

«نوابغ العرب» أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح أكبر حراك علمي في العالم العربي يقوده «متحف المستقبل» للنهوض بالأمة معرفياً، لتعود إلى دورها التاريخي، وإسهاماتها الحضارية بين الأمم.

جائزة «نوابغ العرب»، التي تحاكي الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل، لا تقف عند إلهام وتحفيز العقول العربية، وإنما ستشكل منظومة مستدامة ومتكاملة وشاملة لاستكشاف العقول المبدعة عربياً، وتسلط الضوء على إنجازاتهم وإسهاماتهم.

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