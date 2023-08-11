مؤسسة الإمارات تكشف نتائج «دوامي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات عن أبرز نتائج النصف الأول من العام 2023 الجاري التي حققها برنامجها الرائد «دوامي»، والذي يهدف إلى تأمين فرص عمل عن بُعد وبدوام جزئي للمواطنين الإماراتيين انسجاماً مع خطة توطين الكوادر الوطنية.

وأظهرت النتائج أن 826 باحثاً عن العمل قد استفادوا من البرنامج منذ مطلع العام، فيما تمت مراجعة وتدقيق طلبات 385 مرشحاً تمهيداً لمقابلتهم من قبل شركاء برنامج «دوامي» الذين قاموا بتوظيف أكثر من 100 مرشح منهم. وقد تجاوز عدد عروض العمل التي قدمها الشركاء للمواطنين الإماراتيين 120 عرض عمل.

وتستهدف منصة «دوامي» الرقمية المجانية المواطنين الإماراتيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وتُعطى الأولوية لأولئك الذين يواجهون تحديات في إيجاد الوظيفة الملائمة، كأصحاب الهمم، ومحدودي الدخل، والقاطنين في مناطق نائية في أنحاء الدولة.

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