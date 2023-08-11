شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات تبحثان تعزيز السلامة المرورية في الإمارة

المصدر: دبي- البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع شركات القطاع الخاص لبحث إطلاق مبادرات ومشاريع وتنفيذ حملات توعوية تعزز السلامة المرورية في شوارع الإمارة، تستهدف مُستخدمي الطرق وخاصة سائقي الدراجات النارية.

وعُقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة للمرور وعبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، ونائبه بالوكالة العقيد محمد القايدي، والعقيد خبير عمر موسى عاشور، رئيس المجال المروري بالنيابة، والعقيد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة التثقيف المروري، والعقيد المهندس عبدالله ثاني بن غالب، مدير إدارة حوادث السير، والعقيد ماهر بن حيدر مدير إدارة الحد من الحوادث المرورية، ومنصور الصباحي، مدير إدارة أنشطة النقل التجاري بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعدد من الضباط ومُمثلي الشركات الخاصة.

وأكد بن سويدان أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق من خلال بحث الأفكار وإطلاق المبادرات المتنوعة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية في خفض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث السير، وتحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات التي تدعم الجانب المروري والتثقيفي والتوعوية لمستخدمي الطريق.وبين أن الاجتماع يهدف إلى استشراف المُستقبل في مجال إطلاق المبادرات الداعمة في المجال المروري، وتطبيق أفضل الممارسات التي تساهم في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامةً لمستخدميها، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتبعه اجتماعات أخرى ونزول ميداني لبحث تطبيق الأفكار والمشاريع والمبادرات على أرض الواقع.من جانبه، قدم القايدي، شرحاً حول الحوادث المرورية وأسبابها خاصة فيما يتعلق بحوادث الدراجات النارية.

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