افتتاح مشغل خياطة لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح العميد مروان عبدالكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مشغلاً للخياطة بالشراكة مع مجموعة دانوب، بحضور العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ورضوان ساجان، المدير التنفيذي في دانوب، لتعليم وتدريب النزلاء، وتمكينهم مهنياً كخطوة في طريق الإصلاح والتأهيل.

وأكد العميد مروان جلفار، أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في بحث سبل مبتكرة وأكثر فعالية بالتعاون مع الشركاء لتمكين النزلاء والنزيلات، والدفع بهم مهنياً للتسلح بمهارات وحرف تأخذ بأيديهم في طريق التأهيل والإصلاح. وأضاف «نستهدف من خلال المشغل، منح النزلاء فرصة للتعلم والتدرب، إلى جانب اكتسابهم حرفة يكتسبون منها المال الذي يعين أسرهم في الخارج، نظراً لأن منتجاتهم من الخياطة ستُطرح في الأسواق أمام الجمهور، كما سيتمكنون بعد انقضاء فترة محكوميتهم من مزاولة مهنة شريفة، تعيدهم إلى جادة الصواب». وثمن العميد جهود مجموعة دانوب المستمرة في دعم فئة مهمة في المجتمع، والمساهمة في ضمان استقرارهم مستقبلاً، مشيراً إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه المجموعة لنزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ذكوراً وإناثاً، ودورهم البارز في مسيرة إصلاح وتأهيل النزلاء للدفع بهم مهنياً وتعليمياً، سواء بإقامة مشاريعهم الخاصة بعد الإفراج عنهم أو إيجاد فرص مهنية لهم بالمستقبل.

وأكد أن هذه البادرة الإنسانية المشتركة تعد جزءاً من البرامج والمبادرات التأهيلية والتعليمية التي تطرحها إدارة تعليم وتدريب النزلاء عبر ورش وحرف مهنية، تكسبهم مهارات، وتشغل وقتهم بالفائدة، الأمر الذي يعينهم على مجابهة الحياة والاستفادة بهم كأفراد أسوياء في المجتمع.

من جانب آخر، أعرب رضوان ساجان عن سعادته بهذا التعاون المشترك والناجح، مشيداً بالدور الإنساني المهم الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، عبر إقامة مشاغل وورش تدريبية وحرفية تمثل نقطة انطلاق حيوية لمستقبل النزلاء. كما أشارت شبنم نصار، مديرة مشغل الخياطة، إلى أن المشغل معد لإنتاج الأزياء والملابس وفقاً لمتطلبات السوق المحلية، ويعمل تحت أيد مختصة وذات خبرة واسعة في المجال.

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