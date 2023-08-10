محمد بن راشد: نستثمر في جميع أبناء المنطقة بهدف استعادة الأمجاد والحضارة العربية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تستثمر في جميع أبناء المنطقة بهدف استعادة الأمجاد والحضارة العربية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نوابغ العرب مبادرة أطلقناها لدعم واحتضان العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة».

وأضاف: «بدأنا الاستثمار في النوابغ في بلادنا منذ مدة، ورائد الفضاء سلطان النيادي أحدهم، واليوم نستثمر في جميع أبناء المنطقة، هدفنا استعادة الأمجاد العلمية العربية، وترسيخ أهمية العلماء في مسيرة المنطقة التنموية، والعمل على استئناف الحضارة العربية».

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