أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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شهدت، اليوم، العديد من المناطق في الإمارات سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مصحوبة بالبرد في بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد خط الالتقاء المداري وتحركه باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وسقطت، اليوم، أمطار غزيرة على رأس الخيمة في كدرا وفي الفجيرة على شارع الوطن وعلى طريق دبي ـ العين باتجاه مرقب وعلى سوق الجمعة وكانت مصحوبة بالبرد وكانت غزيرة إلى متوسطة على مرقب بدبي، وغزيرة مع برد على مربض وثوبان والسيجي ووادي العشواني ومسافي بالفجيرة، وشوكة برأس الخيمة ومليحة بالشارقة وعلى شارع الوطن باتجاه فلي.

كما سقطت أمطار متوسطة على الذيد والفلي بالشارقة واصفي والمصيلي برأس الخيمة وعلى مزيرع في عجمان، وكانت خفيفة على طريق الظاهر ـ الوقن، وطريق مسافي ـ دبا.

واستمر طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً مع تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية أحياناً ومختلفة الشدة، وعلى مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة اليوم على وتييد بمنطقة الظفرة بمقدار 48.7 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصراً، وسجلت أقل درجة في منطقة الفرفار بالفجيرة بواقع 25.4 درجة مئوية عند الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والتي قد تمتد إلى المناطق الداخلية، وقد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وشدد على ضرورة الابتعاد عن مناطق هطول الأمطار الغزيرة، وتجمع المياه.

كما جدد المركز تحذيراته لمستخدمي الطرق ودعا إلى استخدام السيارات للضرورة، والقيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وشدد على أهمية ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر مستجدات الحالة الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً تمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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