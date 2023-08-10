المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يعالج 3509 حالات مرضية

المصدر: وام

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يواصل المستشفى الميداني الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة أمدجراس التشادية دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.

وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى خلال الشهر الأول من افتتاحه 3509 حالات طبية منها 1897 لأشخاص بالغين و1612 طفلاً، إلى جانب إجراء 34 عملية.

يأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الصعبة، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة وللتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات افتتحت مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في أمدجراس التشادية، حرصاً منها على مواصلة تقديم العون لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان، ودعم اللاجئين في دول الجوار، وبهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز فاعليتها.

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