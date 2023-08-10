أمطار الخير وعاصفة ترابية على مناطق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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تشهد مناطق إمارة رأس الخيمة الجنوبية هطول أمطار الخير التي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وما زالت السحب والغيوم مستمرة بما يبشر بهطول امطار الخير.

كما تشهد مناطق رأس الخيمة مرور عاصفة ترابية مصحوبة برياح وارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى تدني الرؤية.

من جانبها، كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وجود دورياتها المرورية على مختلف شوارع الإمارة، لتوعية قائدي المركبات بالالتزام بقواعد وأنظمة السير، وتفادي الحوادث والاختناقات المرورية خلال تلك التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارة.

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