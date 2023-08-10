سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (53) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.

نص المرسوم على أن يُشكّل مجلس أمناء الجامعة الأمريكية برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم.

- الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون.

- الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آرينا".

- الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً.

- السيد محمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار.

- الدكتورة سوزان مام مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة "بحكم منصبها".

- الدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين.

- السيدة بدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي.

-السيد عبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط.

- السيد محمد الحريمل الشامسي المدير التنفيذي - رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في مبادلة.

- الدكتور شوقي طانيوس عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا.

- الدكتور دانييل سي ستروبا رئيس جامعة تشابمان.

- السيد أحمد محمد فوزي أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار.

- السيد ابهيجيت شودري المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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