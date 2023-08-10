152 ملكية فكرية لشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة إنجازاً نوعياً لها في إطار ما توليه من اهتمام بتأمين بيئة عمل محفزة وداعمة للفكر الإبداعي والابتكاري، تمثل في تسجيل 27 ملكية فكرية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتؤكد رؤيتها الريادية في مجال حقوق الملكية الفكرية، بتسجيل 152 ملكية فكرية خلال العامين الماضيين.

وكشف العقيد طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة تستند في تسجيلها لملكيتها الفكرية إلى 3 تصنيفات رئيسة، تتمثل في المصنف الفكري، والنموذج الصناعي، وبراءة الابتكار، حيث ضمت حقيبة الملكيات الفكرية في المجالات الابتكارية تسجيل أنظمة مرورية ذكية، وبحوثاً مستقبلية، وبرامج للتحليل الأمني ومواد تدريبية، إضافة إلى نماذج الأعمال المتقدمة.

جهود

وأكد أن ما تحقق من جهود مبذولة في مجال الملكية الفكرية، وتبني الأفكار الابتكارية، يعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التزامها الثابت بتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير آلياتها الأمنية، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الأمن والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة لا تدخر جهداً في سبيل الحصول على الاعتمادات في المجالات المختلفة، تحقيقاً لجودة حياة أفراد المجتمع، من خلال الاستدامة في عمليات التطوير لمختلف إداراتها الشرطية، وسعيها المستمر في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، ودعمها بأفضل الكفاءات، وصقل مهاراتهم الإبداعية بأحدث الدورات العلمية وفق المعايير المتبعة.

تشجيع

وأشاد المدفع بالدعم اللامحدود الذي يوليه القائد العام لشرطة الشارقة لمختلف الأفكار والمشاريع الطموحة بمختلف المجالات الأمنية والشرطية، وتشجيعه المستمر لمنتسبي شرطة الشارقة على الابتكار والتميز في إنجاز العمل، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الأداء والكفاءة والجودة بالخدمات المقدمة، ليتماشى هذا التوجه مع استراتيجيات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الابتكار، وتطلعاتها نحو بناء مجتمعات مزدهرة ومتقدمة، ترتكز على بنى تحتية راسخة أساسها العلم والمعرفة، والإيمان بالبدائل والحلول الابتكارية النوعية.

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