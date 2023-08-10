مركز سالم الذكي يوسع نطاق خدماته لتسهيل إجراءات إصدار الإقامة

المصدر: البيان

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أكد مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، التزامه بتقديم خدمات ذات قيمة مُضافة إلى مجتمع أعمالها النابض بالحياة والذي يضم أكثر من 160 جنسية على غرار سالم الذكي والذي تضمن خدماته المتكاملة والذكية رحلة سهلة وسريعة للمتعاملين لإتمام الفحوصات الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية. يقع مركز سالم الذكي في برج إندكس في مركز دبي المالي العالمي.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي توسيع مركز سالم الذكي لخدمات الدعم والتسهيلات لإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين من خلال مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وفي إطار الجهود المشتركة مع كل من مركز دبي المالي العالمي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يوفر مركز سالم الذكي خدمات تعزز اختصار رحلة المتعامل والتقليل من فترة الانتظار المتطلب لإصدار بطاقة الهوية الإماراتية وذلك من خلال توفير خدمة المواعيد باستخدام البيانات "البيومترية" الخاصة ببصمتي العين والوجه، في نفس اليوم أو اليوم التالي، بهدف تسريع إنجاز المعاملات من بينها عملية الحصول على تأشيرة الإقامة.

توفر هذه الخدمة مزايا تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، لاسيما المقيمين الجُدد في دبي، حيث يمكنهم اختصار الوقت المستغرق لإتمام استخراج بطاقة الهوية الإماراتية في فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع. كما يوفر المركز أيضاً والذي تبلغ مساحته 12,000 قدم مربع في مركز دبي المالي العالمي، والذي يمتلك مرافق حديثة عالمية المستوى وبتبنيه لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت والتكنولوجيا الرقمية، والتي تضمن جميعها رحلة سهلة وسريعة للفحوصات الطبية واستخراج النتائج، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية، في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "في مركز دبي المالي العالمي يهمنا تقديم خدمات سلسة ومتكاملة لأكثر من 39,000 موظف يعملون ضمن المركز، والزائرين على حد سواء. ويلعب مركز سالم الذكي دوراً محورياً في تحسين تجربة مجتمعنا المتنامي باعتماده أحدث التقنيات الذكية في مجال الرعاية الصحية لتبسيط إجراءات استخراج معاملات الإقامة والهوية، والمقدمة من قبل مركز خدمة العملاء التابع لمركز دبي المالي العالمي".

من جانبه، قال سانجاي فيرما ، الرئيس التنفيذي لشركة سالم الذكي: "نفخر بالدعم المتواصل من حكومة دبي، وبدورنا سنواصل بذل المزيد من الجهود والتسهيلات لإتمام رحلة الفحص الطبي وإجراءات الإقامة للمقيمين في الإمارة. يعد اختبار اللياقة الطبية خطوة أساسية لأي شخص يرغب في الحصول على الإقامة، ونحن نعمل على إثراء هذه التجربة وتعزيز فعالية إنجازها لجميع المقيمين والمستثمرين العقاريين".

تماشياً مع رؤية مدينة دبي الذكية، يتبنى "مركز سالم الذكي" توظيف التقنيات المتطورة لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة لفحوصات اللياقة الطبية والصحة المهنية. ولتسهيل الحصول على الخدمة، بإمكان المتعاملين الاستفادة من المرافق الحديثة والتي تلبي احتياجات المتعاملين من هذه الخدمات الضرورية. وبالإضافة إلى موقعه الكامن في مركز دبي المالي العالمي، بإمكان المتعاملين الاستفادة من خدماته المتواجدة في كل من مجمع دبي للمعرفة و"سيتي ووك". حيث تم استكمال إجراءات أكثر من 100,000 فحص طبي عبر مراكزه الثلاث، على مدار الـ 12 شهراً الماضية.

وبالإضافة إلى الاختبارات المتعلقة بمعاملات الإقامة وبطاقة الهوية والمتواجدة تحت سقف واحد، تقدم جميع مراكز سالم الذكية أيضاً مجموعة من اختبارات وفحوصات الدم مقابل رسوم رمزية لأغراض تعزيز الصحة العامة. إذ بإمكان الزوار إكمال جميع الإجراءات الرسمية في غضون 10 دقائق عن طريق الأنظمة الذكية واللاورقية المعتمدة من قبل المركز.

تضمنت الزيارة ممثلين من مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ومركز سالم الذكي من موقعه في مركز دبي المالي العالمي ومجموعة بيربيتوا للاستثمار، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم تجربة فريدة من نوعها ورحلة رقمية بالكامل للمتعاملين، مما يعكس التزام الإمارة بتقديم خدمات وتسهيلات استثنائية تعتمد على التكنولوجيا.

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