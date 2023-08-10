مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنه بالعدالة تسمو الدول وتدوم الثقة بين الحاكم والمحكوم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن قوة الدول تقاس بسيادة القانون فيها. وأنه بالعدالة تسمو الدول ويتحقق مبدأ المساواة، وتدوم الثقة بين الحاكم والمحكوم. حيث دون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»:

#تعلمت من مدرسة محمد بن راشد‬⁩ أن قوة الدول تقاس بسيادة القانون فيها، وبها نضمن تحقيق الأمن والأمان وازدهار الاقتصاد والريادة الحضارية، تعلمت من سموّه أنّه بالعدالة تسمو الدول ويتحقق مبدأ المساواة، وتدوم الثقة بين الحاكم والمحكوم.

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