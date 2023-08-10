شخبوط بن نهيان يلتقي الرئيس التونسي

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع فخامة قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، حيث جرى بحث العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتونس، والفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وللشعب التونسي الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها الشقيق، وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

من جانبه، حمّل فخامة سعيد معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وأثنى الرئيس التونسي على مستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تونس والمبنية على روابط الأخوة التاريخية.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال الزيارة معالي نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، وبحث سبل تطويرها ودعمها.

وتعكس هذه الزيارة العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وتونس، وحرصهما على تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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