«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً للطاقة في تنزانيا بـ 110 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، بقيمة 110 ملايين درهم إماراتي، ما يعادل (30 مليون دولار أمريكي)، وتقتضي الاتفاقية إنشاء خط نقل للطاقة، تبلغ قدرته الإنتاجية 220 كيلو فولت، يمتد من محطة بيناكو إلى محطة كياكا بطول 167 كيلومتراً، إضافة إلى بناء محطة فرعية جديدة في منطقة بيناكو، ويسهم تمويل المشروع الاستراتيجي في تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا.

ربط

كما يهدف المشروع إلى ربط إقليم كاجيرا بالكامل مع الشبكة الوطنية للكهرباء، مما ينعكس إيجاباً في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من أوغندا، ويخفض التكاليف المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تزويد أفراد المجتمع والمناطق الاقتصادية والمرافق الخدمية بالكهرباء من مصادر آمنة ومستدامة.

ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور مويجولو ليماك نتشامبا، وزير المالية في تنزانيا، وحضر التوقيع خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة قال محمد سيف السويدي: إن المشروع الاستراتيجي يسهم في إحداث نقلة نوعية، تدعم تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا، وتأمين إمدادات كافية من الكهرباء، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام.

وأضاف: سنعمل مع شركائنا في تنزانيا على دعم برامجهم التنموية، بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف الاستراتيجية للصندوق في دفع عجلة التحول نحو تسريع انتشار مشاريع الطاقة عالمياً، لضمان مستقبل أفضل لمجتمعات الدول النامية.

ريادة

من جانبه أشاد الدكتور مويجولو بالدور الريادي، الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية مع تنزانيا، حيث أسهمت هذه العلاقة المتميزة، التي بدأت منذ عام 1977 بتنفيذ مشاريع تنموية، انعكست بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأوضح أن المشروع الذي يموّله الصندوق سيعمل على تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتطوير الصناعات القائمة في مناطق المشروع، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان. يذكر أن الصندوق موّل 6 مشاريع تنموية في تنزانيا بقيمة إجمالية، بلغت 325 مليون درهم.

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