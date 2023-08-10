لجنة أم القيوين تناقش الاستعداد للانتخابات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعها الأول لمناقشة الاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وبحثت اللجنة آلية عملها المتمثلة في توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومتابعة كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات، مشددة على جاهزيتها لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكد المستشار راشد جمعة حميد آل علي - رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي - أن اللجنة بتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية للانتخابات في تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وشدد على جاهزية اللجنة التامة للإسهام في إنجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز نهج الشورى وترسيخ المشاركة السياسية الحقة للمواطنين في صنع القرار الوطني.

وثمن تعاون الجهات المعنية في الإمارة مع اللجنة من أجل تقديم تجربة انتخابية ناجحة تعكس توجهات أعضاء الهيئات الانتخابية بكل شفافية ونزاهة. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الأول على مستجدات التعليمات التنفيذية، وأعلنت جاهزيتها لضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية.

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