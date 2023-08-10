حاكم الشارقة: خدمات علاجية مجانية لكبار المواطنين بمستشفى الجامعة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن كبار المواطنين يحظون بخدمات علاجية متكاملة مجانية في مستشفى الجامعة، تبدأ من خدمة التوصيل من المنزل إلى المستشفى والعكس.

وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة الشارقة إنه استمع إلى شكوى «أم خالد» وهي لديها تأمين صحي، كونها أماً لموظف في حكومة الشارقة، واشتكت من الرسوم التي تدفعها، ووجه سموه بإلغاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، وسيتم تحويل علاجها بنظام كبار المواطنين في مستشفى الجامعة.

من جهة أخرى، أكد عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ستتيح الهيئة خيار العودة للتأمين السابق بمستشفى الجامعة في الشارقة، لمن يرغب من كبار المواطنين المسجلين بـ«اجتماعية الـشارقـة»، الذين تم تحويلهم لتأمين الـشـارقـة الـصحية بعـد قـرار شـمول الـتأمين «فـئة والدي الموظف المواطـن»، وسنرسل لهم رسائـل نصية لـلتقدم بطلب استبدال التأمين حسـب رغبتهم.

اهتمام خاص

وأكدت عفـاف الـمري، رئيس دائرة الخـدمـات الاجتماعية في الشارقـة، أنه لدينا تـوجيهات مـن صاحب السمو حاكـم الـشارقـة بـأن نـولي كبار المواطنين اهتماماً خاصاً، وننسق مع «الشارقة الصحية» لإعادة التأمين السابق في مستشفى الجامعة لكل مـن يـرغـب، لعدم تحميلهم أي تكاليف مادية، والاستجابة لرغبتهم بعدم العلاج بمستشفيات أخرى، كما أننا مستمرون في تـوفـيـر مـركـبات، بالتعاون مع الشرطة لنقلهم لتلقي الرعـايـة اللازمة في كل مستشفيات الدولة.

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من جهته أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، عملنا على توفير طاقم لنقل كبار المواطنين لتلقي العلاج، وخلال العام الماضي 2022 تم نقل 5 آلاف و400 حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري تم نقل 3 آلاف و778 حالة إلى مختلف مستشفيات الدولة، وحث كل من لديه حالة عليه ألا يتردد في التوصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتوفير الخدمة.

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