برامج صندوق الوطن تعرّف بالرموز الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، فعاليات الأسبوع الرابع من البرامج الصيفية لصندوق الوطن في كل من أبوظبي والرويس، بالتعاون مع مدارس الدار ومدارس أدنوك، وبحضور تجاوز 2250 من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالإمارات، وتركز الفعاليات حول التعريف بالرموز الوطنية.

وزارت الدكتورة حواء المنصوري عضو مجلس إدارة صندوق الوطن مقر البرامج الصيفية في أبوظبي، وتفقدت الأنشطة المختلفة، وتحدثت إلى عدد كبير من الطلبة حول انطباعاتهم عن الأنشطة.

كما ضمت البرامج الصيفية لصندوق الوطن الأنشطة الترفيهية والرحلات والمسابقات والجوائز، إضافة إلى اللقاءات التفاعلية، حيث التقى الطلبة الدكتورة فاطمة الكعبي في لقاء مفتوح حول قيم وأخلاقيات العصر الرقمي، كما تستضيف الفعاليات أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، والتي قدم طلابها رؤية إبداعية في صناعة الخوص.

من جانبها عبرت الدكتورة حواء المنصوري عن سعادتها بالمشاركة في البرامج الصيفية للصندوق الوطن، والتي تركز على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات، بل ويعمل صندوق الوطن على توفير كل الدعم لهم للتعبير عن مواهبهم، سواء باستضافة كبار الفنانين والكتاب والمفكرين ورواد الاعمال.

وقالت المنصوري: إن صندوق الوطن حريص كل الحرص في مختلف الأنشطة، التي تقدم للمجتمع بشكل عام ولا سيما الشباب على تعزيز الهوية الوطنية وتمكين الشباب، وتعزيز قدرات الأجيال الجديدة للانطلاق في مجال ريادة الأعمال.

ومن جهته قالت نورة العميرة مديرة مدارس أدنوك: إن التركيز على الهوية الوطنية والإبداع والابتكار احتل مركز الصدارة، في مختلف الفعاليات التي قدمتها البرامج الصيفية، بل إن أعداداً كبيرة من الطلاب المشاركين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في التجربة الفريدة والمثيرة، مؤكدة أن الطلاب المشاركين أقبلوا على هذه الأنشطة بشغف وتفاعل إيجابي، وهو ما يؤكد أنهم مدركون قيمتها العميقة والفرص التي توفرها، فالجيل الجديد فضوليون وحريصون على استكشاف تراثهم الثقافي مع تبني القوة التحويلية للإبداع والابتكار.

منصة

وأوضحت: إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن وفرت منصة جذابة للطلاب للتواصل مع هويتهم الوطنية بطريقة يتردد صداها بعمق معهم، هذه الأنشطة يثير خيال الطلاب، ويمكنهم من التفكير خارج الحدود واستكشاف إمكانات جديدة، من خلال تشجيع التعبير الإبداعي والتفكير النقدي، حيث تمكن هذه التجارب الطلاب من أن يصبحوا مشاركين فاعلين في تشكيل مستقبل أمتنا.

أما الفنان الدكتور حبيب غلوم فعبر عن سعادته بالمشاركة في فعليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، واللقاء بأبناء وبنات الإمارات المشاركين في الأنشطة، الحديث إليهم حول الفن والهوية والتراث والتاريخ، والقيم الإماراتية، مؤكداً أنه اكتشف فيه شغفهم الكبير للمعرفة، والمشاركة في الحوار، بل إن بعضهم له ملحوظات نقدية أحياناً، وهذا يؤكد أن الجيل الجديد أكثر وعياً وقدرة على التفاعل الإيجابي مع مختلف المواقف، مشيداً بجهود صندوق الوطن في تنظيم هذه البرامج المهمة، بما تحمله من موضوعات وأنشطة ومبادرات، وما تضمه من قامات فكرية وأدبية وفنية، إضافة إلى المتميزين في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة والتراث، لكي يكونوا جميعاً نماذج ناجحة أمام أجيال المستقبل في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز