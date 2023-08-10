«شباب الشارقة» يقدم مبادرات لحماية التراث

المصدر: (الشارقة - البيان)

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قدمت كوكبة من أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة الذي تنظمه ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مجموعة من المبادرات والأطروحات الملهمة والقيّمة لصون التراث وحمايته، وذلك خلال الجلسة الشبابية الأولى التي أقيمت أمس في معهد الشارقة للتراث بعنوان «حوار الشباب بين التراث والمستقبل».

وجاءت الجلسة الشبابية ضمن أجندة أعمال شورى شباب الشارقة في دورته الـ 8 التي تقام تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني»، تأكيداً على جملة من الأهداف من أبرزها تمكين أعضاء شورى شباب الشارقة من طرح أفكارهم ومبادراتهم في مجال التراث، إلى جانب إتاحة الفرصة للقائمين على معهد الشارقة للتراث من تفهم تطلعات الشباب ورصد آرائهم، وجمع البيانات الخاصة بتطلعاتهم، من أجل العمل على مبادرات تخدم الشباب في المجال التراثي.

واستضافت الجلسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، للإجابة عن استفسارات أعضاء الشورى، والاستماع إلى أفكارهم ومناقشة مبادراتهم لحفظ وصون التراث.

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