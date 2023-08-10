حملة للتوعية بالسلامة من المخاطر والحرائق

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومجموعة اللولو العالمية - لولو هايبرماركت وثيقة تعاون مشترك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة من المخاطر والحرائق.

وتشمل التفاصيل الأخرى للتعاون وضع خطط توعوية مشتركة تستهدف جميع فئات المجتمع بشكل عام، والاستفادة القصوى من جميع الوسائل والقنوات التسويقية المتاحة للتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الآمنة والواجب اتباعها والإجراءات الصحيحة للتعامل مع الإصابات والحرائق والعمل على التخفيف من آثارها والوقاية منها.

وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: «تثمّن هيئة أبوظبي للدفاع المدني هذا التعاون الذي يوثق العمل المشترك مع القطاع الخاص لضمان تفعيل دور التوعية المجتمعية»، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم جميع الشركات التي تتخذ من إمارة أبوظبي موقعاً استراتيجياً لممارسة نشاطاتها، مؤكداً استمراريتها في توقيع الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف توعية المجتمع والحد من المخاطر والحرائق، على نحو يجسد رؤيتها بالارتقاء بمستوى العمل وفق خطة حكومة أبوظبي 2030 الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: «إن المجموعة تُسخِّر جميع كوادرها وخبراتها التسويقية لدعم غايات الدفاع المدني التوعوية».

وأكد العقيد المهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بالهيئة، أهمية هذا التعاون المشترك وتأثيره الإيجابي على المجتمع، مضيفاً أن هذا التعاون يمثل جزءاً من رؤيتنا لبناء مجتمع آمن ومستدام.

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