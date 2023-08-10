تخريج دفعة جديدة من برنامج «الكنوز الصغيرة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت أمانة للرعاية الصحية في أبوظبي، إحدى شركات M42، عن تخريج أحدث دفعة من برنامجها الداخلي لتعليم الأطفال «الكنوز الصغيرة»، وتلقى 9 خريجين شهادات التخرج خلال فعالية احتفالية، أقيمت بحضور أفراد من أسرهم، إلى جانب مقدمي الرعاية.

وسلطت الفعالية الاحتفالية الضوء على إنجازات الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم بين عامين إلى أربعة أعوام، واحتفت بنجاحهم باستكمال برنامج «الكنوز الصغيرة» في أمانة للرعاية الصحية، مستشفى الرعاية الطويلة الأمد للأطفال في العين.

ويقدم برنامج «الكنوز الصغيرة»، الذي تم إطلاقه في عام 2021 فرصاً تعليمية قيّمة للمرضى الصغار، الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي في منشأة أمانة للرعاية الصحية المتطورة للرعاية طويلة الأمد، وتم تصميم المنهاج التعليمي للبرنامج، ليركز على الشمول والتكامل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال المرضى.

كما يقدم جلساته التعليمية ثلاث مرات أسبوعياً،ويتناول مواضيع مثل الرياضيات واللغات والفن. وإضافة لذلك يركز على تنمية المهارات المعرفية، والقدرات الحركية الدقيقة والإجمالية، والمهارات العاطفية والاجتماعية، وتنظيم الحواس، ومهارات اللعب.

ويحظى البرنامج بدعم فريق متخصص، يتعاون أفراده عن كثب لضمان نجاحه، إذ يجمع متخصصين في التعليم وجوانب حياة الطفل ومعالجين وظيفيين ومتخصصين في العلاج الطبيعي، الأمر الذي يعكس التزام أمانة للرعاية الصحية بتعزيز التطور التعليمي والمعرفي للأطفال المرضى، ومنحهم بيئة داعمة، تشجع تطورهم الشامل.

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