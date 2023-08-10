«نقل عجمان» تدرب 2142 سائقاً ومشرف حافلة مدرسية

المصدر: (عجمان - عصام الدين عوض)

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كشفت هيئة النقل في عجمان، عن تدريب 2142 من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تأهيل وتدريب سائقي منظومة النقل في عجمان ولتعزيز الأمن والسلامة المرورية.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة بالهيئة، أن البرنامج التدريبي تضمن زيادة في السائقين والمشرفين، حيث بلغت نسبة الزيادة 20 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وتم تدريب 849 سائق مركبة أجرة، و537 سائق حافلة مدرسية و756 مشرف حافلة مدرسية، بإجمالي 8,914 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكدت أن الهيئة تولي البرامج التدريبية لسائقي مركبات الأجرة، وسائقي ومشرفي النقل المدرسية أهمية كبيرة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل.

وبينت أن السائقين يخضعون إلى برامج تدريبية تخصصية، منها 5 برامج لسائقي مركبات الأجرة تهدف إلى تعريفهم بأساليب وطرق التعامل مع الجمهور والركاب، إضافة إلى توعيتهم بلائحة المخالفات، والأنظمة والقوانين في الهيئة، وتعريفهم بأهم مستجدات أنظمة السلامة المرورية، وأهم المعالم في عجمان وأساسيات اللغة الإنجليزية.

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