6 آلاف نسخة تقويم هجري من «إسلامية دبي» لمتعاملي تعاونية الاتحاد

المصدر: (دبي - البيان)

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أهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متعاملي تعاونية الاتحاد 6 آلاف نسخة من التقويم الهجري 1445، وذلك لتوزيعها على الفروع التابعة لتعاونية الاتحاد.

وقال هلال الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي إن الدائرة طبعت هذا العام 80 ألف نسخة من التقويم الهجري للعام الجديد 1445هـ، وتقوم بدورها بالتوزيع الآن حسب خطة معتمدة، مشيراً إلى أن خطة توزيع التقويم الهجري شملت ثلاثة أماكن في إمارة دبي وهي تعاونية الاتحاد للتوزيع على فروعها في منطقة (الطوار – الاتحاد مول – الورقاء مول – الصفا – البرشاء -أم سقيم).

والثاني في مبنى إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بالبرشاء، والثالث في مبنى إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء 1 منوهاً أنه سيتم التوزيع حتى نفاد الكمية، وللاستفسار والتواصل يمكن للمتعامل الاتصال على مركز خدمة العملاء بالدائرة هاتف (800600). وأضاف إن التوزيع تم مسبقاً في جميع مساجد دبي وأريافها، والمصليات الخارجية، ومصليات مراكز التسوق، وفي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، وفي الشركات.

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