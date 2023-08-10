محاكم دبي تصدر ميثاق عمل الخبراء أمام القضاء

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت محاكم دبي ميثاق عمل الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، والذي يهدف إلى وضع القواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية، التي يجب على الخبير المقيد لدى الجهة القضائية في الإمارة الالتزام بها.

وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي أهمية صدور ميثاق عمل الخبراء كونه يعزز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، ويسهم في تحقيق العدالة القضائية الناجزة، بما يتوافق مع رؤية ورسالة محاكم دبي، وخطتها الاستراتيجية.

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وأشار إلى أن الميثاق حدد علاقة الخبراء بالجهات القضائية كونهم أعواناً للقضاة، يساعدونهم على أداء رسالتهم بأعمالهم المتخصصة وتقاريرهم الفنية وآرائهم، وما يصلون إليه من نتائج بشأن المهام، التي يكلفون بها في الدعاوى والمنازعات.

ولفت المنصوري إلى أن الميثاق اعتبر رأي الخبير عنصراً من عناصر الإثبات محدداً نطاق مهنة الخبير وأساسها القانوني بممارسة أعمال الخبرة بناء على تكليف من الجهة القضائية.

وألزم الميثاق الخبير- وفقاً للمنصوري- الإفصاح عن اختصاصه بالمهمة، التي تسند إليه وارتباطها بخبرته فور الاطلاع عليها مع عدم الاعتذار عن أدائها إلا لأسباب قانونية أو قهرية، تقدرها الجهة القضائية، التي ندبته وتوافق عليها. وبالنسبة لعلاقة الخبير بأطراف النزاع فأكد المنصوري ضرورة وقوف الخبير على مسافة متساوية من أطراف النزاع، مع إلزامه بأداء عمله بدقة وإخلاص وحياد واستقلال.

كما أكد أن القرار أجاز للخبير الاستعانة بالغير، لمساعدته وتمكينه من أداء مهمته في حدود القانون . وألزم القرار الخبير بتطوير معارفه ومهاراته بالمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل، والاطلاع على التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة.

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