النيابة العامة للدولة تنظم قمة عالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم النيابة العامة للدولة، قمة عالمية لمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة لمواجهة جرائم العالم الافتراضي وتعزيز الإطار القانوني الدولي في مواجهتها.

وتعتبر هذه القمة الأولى من نوعها، وتمثل أكبر تجمع دولي للخبراء والمختصين المعنيين بحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، إضافة إلى الجوانب القانونية والقضائية والتنظيمية في عوالم الميتافيرس وتكنولوجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأصول الافتراضية والعملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين وتحقيقاتها.

وترصد القمة التحولات السريعة التي يشهدها الجيل القادم من الإنترنت والاتصالات، والفرص المتاحة لتوظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات وتحسين جودة حياتها على مستوى العالم.

وتهدف القمة إلى تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة وقيادتها لجهود تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات وجرائم العالم الافتراضي العابرة للحدود، وصياغة الأطر القانونية لحوكمتها، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لنمو وتطور الميتافيرس، وجعل دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات والصناعات والأعمال المرتبطة بهذا المجال، ومن ثم تعزيز مسيرة التنمية والتحديث الرائدة التي تشهدها الدولة حالياً ومستقبلاً.

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة: «نحن سعداء بتنظيم القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، التي تعد إحدى مبادرات النيابة العامة للدولة ذات النطاق العالمي، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال حوكمة هذا القطاع وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية ومخاطر الأمن السيبراني، والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالأطراف المعنية من حكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية».

وأضاف أن هذه القمة تمثل تطبيقاً فعلياً لتوجهات الحكومة وقيادتها، وتأكيداً على دور النيابة العامة للدولة في حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات في المجالات كافة بما فيها عوالم الميتافيرس والفضاء الرقمي.

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