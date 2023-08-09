الإنجاز الأعلى في تاريخ دبي.. 55 مليون رحلة لمركبات الأجرة خلال 6 أشهر

المصدر: البيان

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حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 10% في النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (2022). ويُعَدُّ هذا الإنجاز الأعلى في تاريخ الإمارة.

وفي تعليقه عن هذا الأداء اللافت لقطاع مركبات الأجرة في الإمارة، قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد شهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مضطرداً خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55 مليون رحلة، مقابل 50 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، أي بنسبة زيادة بلغت 10% بين نِصفَي العامين المذكورين، وبذلك فقد بلغ عدد الركاب 96 مليون راكب في هذه الفترة من العام الجاري مقابل 88 مليون و700 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُذكَر أن حصة مركبات خدمة هلا تاكسي في السوق سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بلغ 35% في النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع 28% في نفس الفترة من العام 2022. وبذلك فقد ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من (19) ألف سائق إلى (26) ألف سائق بين الفترتين المذكورتين.

وأكّد شاكري أن هذا القطاع سَجَّلَ كذلك نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة (هلا تاكسي)، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تؤكد على الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالإشارة إلى أن حوالي 50٪ من رحلات "هلا تاكسي" كان الوقت المقدّر لوصول مركباتها إلى المتعامل أقل من 3.5 دقيقة في النصف الأول من عام 2022. أما في النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تطوّر هذا الجانب من خدمة "هلا تاكسي" لتصبح حوالي 66٪ من رحلات "هلا تاكسي" تستغرق أقل من 3.5 دقيقة وهو الوقت المقدر لوصول المركبة إلى المتعامل.

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