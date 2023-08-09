15 مليون زائر لحدائق ومرافق دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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حققت الحدائق العامة والكبرى، وحدائق الأحياء السكنية والبحيرات، والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي رقماً قياسياً للمرة الأولى في عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى أكثر من 15 مليون زائر، بزيادةٍ أكثر من 50% عن الفترة ذاتها من 2022، والتي بلغ عدد الزوار فيها قرابة 10 مليون زائر.

توزيع

توزع زوار الحدائق والمرافق في إمارة دبي في النصف الأول من 2023 كالتالي: 10 مليون زائر للبحيرات وحدائق الأحياء السكنية، وقرابة 3 مليون زائر للحدائق الخمس الكبرى التي شملت بالتفصيل حديقة الممزر بأكثر من 951 ألف زائر، وحديقة مشرف الوطنية 701 ألف زائر، فيما وصل عدد زوار حديقة الخور إلى ما يزيد عن 658 ألف زائر، وزوار حديقة زعبيل إلى 430 ألف زائر، وحديقة الصفا إلى أكثر من 153 ألف زائر.

كما زار برواز دبي أكثر من 884 ألف زائر، والحديقة القرآنية أكثر من 710 ألف زائر، إضافةً إلى قرابة 427 ألف زائر لدبي سفاري بارك، وأكثر من 73.5 ألف زائر لمدينة الطفل.

تميز

ترجع الزيادة في عدد زوار تلك المرافق والحدائق إلى مواقعها المميزة وسهولة الوصول إليها بأسهل وأسرع الطرق وباستخدام مختلف أنواع المواصلات، فضلاً عن الفعاليات والمبادرات التي تنُظم دورياً فيها، والتي وصل عددها إلى أكثر من 200 فعالية، منها 151 فعالية نفّذها القطاع الخاص، و43 فعالية مجتمعية، و19 فعالية ومبادرة ترفيهية من تنظيم بلدية دبي، حيث هدفت إلى إيجاد مساحات وخيارات ترفيهية جديدة ومتنوعة تناسب جميع فئات أفراد المجتمع في إمارة دبي، وتعزز من رفاهيتهم وسعادتهم وجَودة حياتهم.

كما تُعدّ الخدمات التي توفرها البلدية جزء أساسي من مهام عملها في إدارة وتطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والوجهات الجاذبة في إمارة دبي، ومن أهم ما يعزز إقبال الزوار على تلك الحدائق والمرافق، والتي تتنوع من أماكن لوقوف السيارات، وأماكن للجلوس واللعب المجانية، واحتوائها على أماكن ملائمة للتنزه وقضاء يوم كامل فيها مع وجود مساحات مخصصة للشواء، ومسارات المشي والجري وللدراجات الهوائية ومنطقة لركوب الخيل، وتوافر المرافق رياضية كملاعب التنس وكرة السلّة.

وتمتد الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي على مساحة إجمالية تبلغ 13 مليون متراً مربعاً، حيث تتميز حدائق دبي بالتصميم المبتكر والمبدع، لتلبي تطلعات واحتياجات روّادها من أفراد وعائلات، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة والأجواء الهادئة، مع احتوائها على مساحات شاسعة من المروج والحدائق النباتية، وتنوع الأنشطة التي تقام فيها.

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