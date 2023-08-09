حاكم الشارقة يوجه بإتاحة العودة للتأمين السابق لـ«كبار المواطنين»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، أنه استمع إلى شكوى «أم خالد» المسجلة في التأمين، كأم لموظف في حكومة الشارقة، واشتكت من الرسوم التي تدفعها، ووجه سموه بإلغاء تسجيلها ومن ثم إعادتها إلى النظام القديم، حيث أوضح سموه أنه تم توفير علاج مجاني لكبار المواطنين في مستشفى الجامعة بالشارقة دون أي مقابل، ولدى المستشفى أمر مباشر من سموه بكيفية التعامل الحسن مع كبار المواطنين، كما أنه وللتيسير عليهم هناك مركبات تم تخصيصها لنقلهم من بيوتهم لتلقي العلاج وإعادتهم إليها مرة أخرى، كما وجه سموه بإتاحة العودة للتأمين السابق لكبار المواطنين.

خيار

ومن جهة أخرى أكد عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ستتيح الهيئة خيار العودة للتأمين السابق بمستشفى الجامعة في الشارقة، لمن يرغب من كبار المواطنين المسجلين بـ«اجتماعية الـشارقـة» الذين تم تحويلهم لتأمين الـشـارقـة الـصحية بعـد قـرار شـمول الـتأمين «فـئة والدي الموظف المواطـن»، وسنرسل لهم رسائـل نصية لـلتقدم بطلب استبدال التأمين حسـب رغبتهم.

اهتمام خاص

وفي ذات الاتجاه أكدت عفـاف الـمري، رئيس دائرة الخـدمـات الاجتماعية في الشارقـة أنه لدينا تـوجيهات مـن صاحب السمو حاكـم الـشارقـة بـأن نـولي كبار المواطنين اهتماماً خاصاً وننسق مع «الشارقة الصحية» لإعادة التأمين السابق في مستشفى الجامعة لكل مـن يـرغـب، لعدم تحميلهم أي تكاليف مادية، والاستجابة لرغبتهم بعدم العلاج بمستشفيات أخرى، كما أننا مستمرون في تـوفـيـر مـركـبات بالتعاون مع الشرطة لنقلهم لتلقي الرعـايـة اللازمة في كافة مستشفيات الدولة.

5000

ومن جهته أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، عملنا على توفير طاقم لنقل كبار المواطنين لتلقي العلاج، وخلال العام الماضي 2022 تم نقل 5 آلاف و400 حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري تم نقل 3 آلاف و778 حالة إلى مختلف مستشفيات الدولة، وحث كل من لديه حالة عليه ألا يتردد في التوصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتوفير الخدمة.

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