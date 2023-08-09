جامعة حمدان بن محمد الذكية تطلق دورة للتعريف بعالم الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية دورة تدريبية حول تقنية «الميتافيرس»، تستهدف المتعلمين والمهتمين بهذا المجال، وذلك تماشياً مع رؤية الجامعة لتمكين الدراسين، وتعزيز تنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة، وتطوير معرفتهم وخبراتهم في المفاهيم والابتكارات، التي سترسم ملامح المستقبل.

وتقدم الدورة التدريبية عرضاً عن ماهية تقنية الميتافيرس، واستخداماتها في المجالات المختلفة، وتنقسم الدورة إلى 4 أجزاء، أولها مجاني. وفي ختام الدورة التدريبية سيتمكن المشاركون من معرفة طبيعة تقنية الميتافيرس، والتعرف على اقتصاد الميتافيرس وفهم حوكمة مجتمعات الميتافيرس بشكل مبسط.

وتتولى الدكتورة مناهل ثابت، وهي أصغر طالب في العالم يحصل على الدكتوراه في علم الهندسة المالية، وحائزة العديد من الألقاب والجوائز، مهمة إعداد وتقديم الدورات.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، التزام الجامعة بتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة في توفير التعليم النوعي، ورفد الدارسين بمهارات المستقبل، وفق منهجية التعلم الذكي.

ولفت د. العور إلى أن الميتافيرس هو إحدى التقنيات، التي تحدد معالم المستقبل، وتوسع الآفاق المتاحة في شتى القطاعات، وتعزز من جودة منظومة التعلم وتجربة الدارسين، وتسهل وصول كل فئات المجتمع إلى التعليم والتدريب عالي الجودة.

مفاهيم

وقال: تمثل تقنية الميتافيرس محوراً رئيسياً ضمن العالم الرقمي، وترسي مفاهيم جديدة لحاضنات الابتكار، ومسرعات الأعمال. وتحرص المؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية على استكشاف آفاق توظيف الميتافيرس لتطوير عملياتها والحلول، التي تتيحها، ومواكبة التغيرات المتسارعة.

وفي جامعة حمدان بن محمد الذكية نولي أهمية كبيرة للتعريف بهذه التقنية وتطبيقاتها، وتطوير مهارات الدارسين على هذا الصعيد، لتعزيز فرصهم وتنافسيتهم ضمن قطاعات متنوعة، من ضمنها التسويق وترويج الخدمات والمنتجات، واقتصاد الميتافيرس عموماً، وذلك في إطار التزامنا بتقديم التعليم النوعي، ودعم ثقافة التعلم مدى الحياة وإثراء البحث العلمي، مع التركيز على توظيف الابتكارات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ريادة

يذكر أن جامعة حمدان بن محمد الذكية كانت المؤسسة الأكاديمية السباقة على مستوى المنطقة في إطلاق حرم جامعي قائم على تكنولوجيا الميتافيرس، وإتاحة برنامج للتعريف بأساسيات الميتافيرس.

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