«تعاونية الاتحاد» تطلق حملة «العودة للمدارس»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «تعاونية الاتحاد» حملتها الترويجية السنوية «العودة للمدارس»، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث خصصت للعودة للمدارس 3 حملات ترويجية، بنسب خصومات كبرى على مئات المنتجات والسلع المدرسية، وذلك كونها جزءاً من حزمة المبادرات، التي تطلقها التعاونية لعملائها في مختلف المناسبات على مدار العام.

وبينت التعاونية أنه يمكن لعملائها والمتسوقين من جميع الفئات إيجاد كل مستلزمات العودة إلى المدرسة مثل القرطاسية والإلكترونيات والحقائب المدرسية داخل جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وعبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي بأسعار مخفضة ومنافسة، لافتة إلى أن نسبة الخصومات تصل إلى 60%، وأنها تقدم عروضاً بجانب حملات تخفيضات العودة للمدارس على الأطعمة الطازجة الأساسية، والوجبات الخفيفة والمشروبات، والمواد الغذائية.

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