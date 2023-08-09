12600 ساعة تطوع لموظفي «كهرباء دبي» خـلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 مبادرة مجتمعية، خلال النصف الأول من عام 2023، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة نحو 12600 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها نحو 2,6 مليون شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم مسيرة العمل الإنساني والتطوعي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبادرات الهيئة وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية، وجهودها لخدمة المجتمع.

ترسيخ

وأضاف معاليه: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق إطار مؤسسي متكامل لترسيخ مفهوم العمل التطوعي في مجتمع دولة الإمارات ليظل رمزاً للتعاضد والتكاتف والتسامح، وعاملاً أساسياً في تعميق وتعزيز روح المواطنة الصالحة، والانتماء لتراب هذا الوطن العزيز، وفق منظومة متكاملة تشمل وضع الخطط، وإطلاق المبادرات والبرامج الرائدة، والتطبيق، والتقييم، بما يضمن استدامة النتائج، كما نحرص على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل الإنساني وروح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع بشكل عام، الأمر الذي أسهم في تطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية ليكون أكثر شمولية وفعالية».

وتضمنت مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال المسؤولية المجتمعية، خلال النصف الأول من عام 2023: حملة «مير الخير الرمضاني» 2023، حيث أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، خلال شهر رمضان المبارك، وأثمرت مساهمات موظفي الهيئة عن جمع 380 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية، والمستلزمات الغذائية، حيث تسابق الموظفون لتسجيل أبهى صور العطاء والتطوع والتلاحم المجتمعي.

«رمضان أمان»

وشاركت خلال شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، وإدارات المرور والشرطة في حملة «رمضان أمان»، التي انطلقت تحت شعار «معاً رمضان بلا حوادث»، حيث تم توزيع وجبات الإفطار بمعدل 200,000 علبة إفطار على السائقين قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة طيلة أيام رمضان .

كما شاركت في الفعالية، التي نظمتها جمارك دبي الخاصة بالموظفين من أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية في إمارة دبي، حيث شارك عدد من موظفي الهيئة من أصحاب الهمم في توزيع وجبات إفطار صائم على مرتادي الطرق، وقائدي المركبات في تقاطع الإشارات المرورية بميناء راشد.

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