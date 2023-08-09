192 ألف موقف للمركبات خاضعة للرسوم في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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بلغ عدد المواقف الخاضعة للرسوم في دبي نحو 192 ألف موقف، بحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي، موضحة أن المواقف مصنفة إلى فئتين، تتضمن الفئة الأولى برسم 4 دراهم للساعة، ومواقف الفئة الثانية برسم درهمين للساعة، في حين بلغ عدد المواقف متعددة الطوابق، التي تشغلها إدارة المواقف نحو 4100 موقف متوزعة على 8 مبانٍ.

أنظمة تشغيلية

وقال أسامة الصافي مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة إنه يتم إدارة المواقف في دبي، بواسطة أنظمة تشغيلية ذكية عدة، بهدف إدارة وتشغيل المواقف بكفاءة ودقة عالية، وتتضمن أنظمة دفع رسوم المواقف، وأنظمة مخالفات المواقف، وأنظمة مركبات المسح الذكي للتفتيش على المواقف، عبر خواص الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة خدمات المواقف، التي تتيح التقدم على كل خدمات المواقف وإصدار التصاريح بشكل مؤتمت، وعبر القنوات الذكية، وأنظمة التقنية المعنية بإدارة وتشغيل ودفع الرسوم في مباني المواقف متعددة الطوابق، التي تدار من قبل إدارة المواقف.

وأشار إلى أنه تتم الرقابة، والتفيش على المواقف العامة في إمارة دبي، بهدف ضمان تشغيل المواقف بالشكل الأنسب والصحيح، وضمان إتاحة المواقف لكل المستخدمين، ومنع أي ممارسات سلبية في المواقف، ورفع معدل دوران الموقف الواحد، ويتم التفتيش على المواقف العامة عبر مركبات المسح الذكي المزودة بكاميرات رقمية، تعمل عبر خواص الذكاء الاصطناعي، بهدف مسح مواقف المركبات والتحقق من قيام المركبات المستخدمة للمواقف العامة من دفع رسوم المواقف، والتحقق من عدم وجود أي وقوف خطأ في المواقف.

الذكاء الاصطناعي

وذكر الصافي أن الهيئة تعتمد في إدارة المواقف على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم حالياً استخدام خصائص الذكاء الاصطناعي في مركبات المسح الذكي في التفتيش والرقابة على المواقف العامة، من خلال التعلم المستمر للنظام، وزيادة ورفع دقة النظام، والتي تصل إلى 99%، إضافة إلى استخدام خواص الذكاء الاصطناعي في عمليات الإشراف اليومي على أداء وتشغيل المواقف العامة.

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت 9 قنوات لدفع رسوم المواقف، وهي الأعلى على مستوى عدد القنوات، وتم مؤخراً الانتهاء من تركيب الجيل الجديد للوحات الارشادية الخاصة بالمواقف العامة، ويبلغ عددها نحو 17,500 لوحة توضح كل قنوات دفع رسوم المواقف، كما أنها تحتوي على 4 رموز للاستجابة السريعة (QR codes) خاصة بوسائل الدفع، تقوم بالتعرف على رقم المنطقة بشكل تلقائي، مما يسهل على المتعامل دفع رسوم المواقف عبر القنوات المختلفة، وإلى جانب ذلك يسهل التطبيق الذكي عملية الدفع التطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يوفر ميزات عدة للمتعامل مثل تحديد المنطقة بشكل آلي وذكي، عبر خريطة تفاعلية، وتذكر رقم المركبة وإمكانية تفعيل التجديد التلقائي للتذكرة دون أي تدخل من المتعامل، ولحين إيقاف الخاصية بعد مغادرة الموقف، مع إمكانية الاطلاع على سجل بكامل عمليات الدفع السابقة.

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