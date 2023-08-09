صيانة 16.7 كم طرق خلال النصف الأول بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من أعمال الصيانة للطرق بمختلف مناطق إمارة دبي، بإجمالي طول 16.7 كيلومتراً، خلال النصف الأول من 2023، وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الهيئة الرامية إلى الحفاظ على الحالة الإنشائية للطرق عبر صيانتها وضمان استدامتها، والتأكد من جودتها وسلامتها بما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق ويجسد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

ونفذت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 28 عمل صيانة وقائية لتشمل عدداً من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، أهمها: شارع الشيخ زايد، وشارع الرباط، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع الخيل، وشارع الرشيد، وتضمنت أعمال الصيانة بحسب تصنيف الطرق كلاً من: الطرق السريعة والحرة والطرق الشريانية، والطرق الداخلية.

سلسلة

وقال نبيل محمد صالح، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «نفذت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية على عدد من الطرق بإمارة دبي، بهدف المحافظة على الحالة التشغيلية للطرق الرئيسة والشريانية، وتمثل أهم تلك الأعمال في تجديد طبقات الرصف حسب حالة الطريق، وإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف الطرق الإسفلتية لزيادة العمر الافتراضي للطريق ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الاستعانة بأحدث المعدات والتقنيات الذكية».

وأضاف: «حرصت الهيئة خلال تنفيذ أعمال الصيانة المذكورة، على توفير أعلى معدلات السلامة المرورية، من خلال ضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المرورية. وتعتمد الهيئة في أعمال الصيانة على الاستعانة بأحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، الأمر يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للطرق والحفاظ على جودة الحالة الإنشائية للطرق وسلامة مستخدمي الطريق».

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