4.5 ملايين درهم مساعدات «بيت الخير» خلال يوليو

المصدر: دبي - البيان

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أظهر التقرير المالي لجمعية بيت الخير لشهر يوليو الماضي، أن حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي قدمتها الجمعية بلغ 4 ملايين و559 ألفاً و748 درهماً، ليصل حجم المساعدات الإنسانية والطارئة التي أنفقتها الجمعية على أكثر الناس حاجة خلال 2023 وحتى يوليو 36 مليوناً و767 ألفاً و75 درهماً.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إن «بيت الخير» التزمت دائماً بتقديم الدعم للأسر المواطنة الأقل دخلاً، لتحسين المستوى المعيشي لها كهدف استراتيجي وأولوية تتصدر نشاطها الخيري، إذ تقدم لأكثرها حاجة مساعدات نقدية بشكل شهري، فضلاً عن التدخل العاجل لفك كربة كثير من الأسر المتعففة التي تعاني أحياناً من عجز طارئ، ورفع الأعباء التي تفوق قدرتها عنها، من خلال تقديم مساعدة طارئة ومقطوعة تقدر بحجم العجز أو بما يرفع المعاناة عن الأسرة المستحقة.

مستفيدون

وأوضح تقرير «بيت الخير» أن المساعدات الطارئة التي قدمت للمستفيدين تضمنت مساعدات مقطوعة وعاجلة بلغت 14 مليوناً و899 ألفاً و483 درهماً، ومساعدات الإسكان وحل القضايا الإيجارية ومتأخرات الإيجار بقيمة 10 ملايين و132 ألفاً و463 درهماً، فيما قدّمت الجمعية 4 ملايين و249 ألفاً و452 درهماً لتسديد مصاريف عمليات جراحية وعلاج حالات صحية حرجة أو ثمن أدوية باهظة الثمن لمقيمين لا يغطي تأمينهم الصحي الحالة التي يعانون منها، و3 ملايين و155 ألفاً و629 درهماً لتسديد رسوم جامعية ومدرسية عن طلبة محتاجين من أبناء الأسر المعسرة.

مساعدات طارئة

وأسهمت المساعدات الطارئة في إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين، ليصل إجمالي المبالغ التي قدمت لهؤلاء إلى 3 ملايين و286 ألفاً و629 درهماً، فيما قدمت الجمعية 516 ألف درهم لمساعدة عدد من أصحاب الهمم المحتاجين إلى أجهزة طبية أو كراسي متحركة أو أجهزة سمعية أو أطراف صناعية، و292 ألفاً و833 درهماً كمساعدات للشباب المقدمين على الزواج، و141 ألفاً و859 درهماً كمساعدات طارئة وإضافية للأيتام غير المساعدات النقدية التي تتقاضاها أسرهم بشكل شهري.

وأنفقت «بيت الخير» 92 ألفاً و736 درهماً لخدمة مساجد كانت بحاجة إلى صيانة أو توفير مكيفات أو عبوات مياه للمصلين أو أجهزة لتبريد ماء الشرب.

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