12 ألف مستفيد من سقيا الماء وإطعام الطعام في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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تواصل جمعية الفجيرة الخيرية تنفيذ مبادرات سقيا الماء وإطعام الطعام لصالح عمال الإنشاءات والشركات الصناعية وعمال النظافة، حيث استفاد منها نحو 3000 شخص أسبوعياً، ليسجل الإجمالي الشهر الماضي 12 ألف مستفيد، ويأتي ذلك ضمن مبادرات الجمعية الخيرية التي تعزز مفهوم العطاء وترسخ قيم التضامن والتعاطف الإنساني ومد يد العون لكل فئات المجتمع، لتستمر هذه المبادرات بكثافة في شهور الصيف الحارة، ويستمر معها المشروع ليكمل مشواره حتى نهاية هذا الفصل الصيفي.

مساهمة

وأشار يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، إلى أن مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام تستهدف العمال في مختلف أنحاء الإمارة، حيث تصلهم عبوات المياه والعصائر ووجبات الطعام لمواقع عملهم، حيث تهدف المبادرة التي أطلقتها الجمعية إلى التخفيف من أثر حرارة الطقس في فصل الصيف على شرائح المجتمع، وخصوصاً العمال منها، وتوفير الماء والطعام لهم، مبادرة ساهمت في إدخال البسمة والسرور في نفوسهم، كما بادلتهم التحية والشكر على عملهم في تلك الأجواء الحارة.

وأوضح المرشودي أن مبادرات «سقيا الماء» وإطعام الطعام نفذتها الجمعية هذا الأسبوع بالتعاون مع موظفي دائرة الصناعة والاقتصاد، حيث قاموا بتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم إضافة إلى وجبات الطعام، خصوصاً في وقت ذروة الحر وزحمة العمل، موضحاً أن الجمعية تحرص على إشراك المؤسسات والشباب وطلاب الجامعات والمدارس في العمل الخيري من أجل تقوية روابط التعاون بين أفراد المجتمع الواحد وتشجيع العمل التطوعي.

شاحنات مبردة

وأكد المرشودي أن الجمعية تقوم في إطار تنفيذها لهذا المشروع باستخدام شاحنات مبردة تحمل عبوات الماء والعصائر وتوزعها على مناطق الإنشاءات وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من العمال، وهو ما قامت به منذ بداية فصل الصيف، حيث يتم التوزيع في كل مناطق الفجيرة بمشاركة عدد من المتطوعين المساهمين في هذا الجهد الإنساني والخيري.

تبرعات

وقال إن المجال مفتوح في هذه المبادرات الخيرية والإنسانية لأصحاب الخير للمشاركة فيها والمساهمة في دعمها كأحد أفضل الصدقات التي تساهم في نشر مبدأ التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، مضيفاً إن جمعية الفجيرة الخيرية تتوجه بخالص الشكر والتقدير للمحسنين الذين يساهمون معها في هذه المشاريع الخيرية.

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