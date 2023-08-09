تعاون بين «العالمي للتسامح» والبرلمان الإندونيسي

المصدر: جاكرتا - وام

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وقّع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وبامبانغ سويساتيو رئيس مجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا «البرلمان»، اتفاقية تعاون وعمل مشترك بهدف تأطير التعاون بين المجلس والبرلمان الإندونيسي في مجالات التسامح والسلام في إندونيسيا وآسيا والعالم ككل.

حضر التوقيع يني وحيد، عضوة المجلس التأسيسي للمجلس العالمي للتسامح والسلام، وديف لاكسونو، عضو البرلمان الإندونيسي، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

واستقبل رئيس البرلمان الإندونيسي الجروان والوفد المرافق له في مكتبه بمقر البرلمان الإندونيسي في العاصمة جاكرتا، وأكد دعم بلاده وبرلمانها لتوجهات المجلس وجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

من جانبه، قدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام شرحاً مقتضباً عن آخر فعاليات المجلس وجهوده في شرق آسيا والعالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني، بما يدعم نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

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