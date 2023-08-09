تقليد مديري إدارات ومراكز شرطة وسام «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات، وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية، والغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، والذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وعبر مديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي عن شكرهم وتقديرهم البالغ بهذا التشريف والتكريم، الذي يعد فخراً واعتزازاً لكل من أسهم في إنجاح حدث إكسبو 2020 العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز