الأرصاد: سحب ركامية ممطرة من الأربعاء إلى السبت

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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قال المركز الوطني للأرصاد أنه نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركة باتجاه جنوب الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب باتجاه الشمال، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من الأربعاء 9 إلى السبت 12 أغسطس هناك فرصة لتشكل سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد أيضاً على بعض المناطق الداخلية ومنطقة الظفرة.

والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، البحر خفيف إلى متوسط الموج الخليج العربي وبحر عمان

ووفقا للمركز الوطني فإن الطقس المتوقع اليوم "الأربعاء" صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً نهارا،ً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، ويكون رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة بمقدار48.6 درجة مئوية في حميم بمنطقة الظفرة عند الساعة 2:30 عصرا، بينما سجلت أقل درجة بنحو 26.3 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 12 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للإمارات.

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