رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كوت ديفوار في وفاة الرئيس السابق هنري كونان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية، إلى فخامة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس السابق هنري كونان بيديه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز