«أمريكية الشارقة» ممثلا للإمارات في نهائيات تحدي «كيبو» لبرمجة الروبوت

المصدر: وام

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، فوز فريق الجامعة الأمريكية في الشارقة بتمثيل الإمارات في نهائيات النسخة الرابعة من تحدي "كيبو" لبرمجة الروبوت، الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية "ناسا".

وتم الإعلان عن الفريق الفائز من قبل رائد الفضاء سلطان النيادي، من على متن محطة الفضاء الدولية.

ويتضمن التحدي إظهار الفرق المشاركة مهاراتها في مجال البرمجة، من خلال المرحلة النهائية في هذا التحدي الدولي، بتشغيل روبوت "Astrobee" في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية المعروفة باسم "كيبو"، على متن محطة الفضاء الدولية، ليتم بعد ذلك إعلان أول ثلاثة فرق فائزة.

وقال عدنان الريس، مدير مهمة "طموح زايد 2" ، في برنامج الإمارات لرواد الفضاء: “ما شهدناه خلال هذه النسخة من تحدي "كيبو" خير دليل على المواهب والقدرات المبتكرة التي يتمتع بها شبابنا في دولة الإمارات، مما يؤكد ضرورة دمج علوم الفضاء في مناهجنا التعليمية، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه دولتنا العديد من الإنجازات في هذا المجال".

وأضاف: "نستهدف في مركز محمد بن راشد للفضاء تبني جيل جديد من رواد الفضاء، إلى جانب المساهمة في إنشاء مجتمع قائم على المعرفة ومستعد لمواجهة تحديات الغد".

وبدأت رحلة التحدي لهذا العام منذ فبراير 2023، من خلال تقدم عدد من الجامعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة، حيث شهد التحدي مشاركة فريقين من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق من جامعة خليفة، وفريق من جامعة "نيويورك أبوظبي"، وفريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وانتقلت الفرق المتنافسة من جميع أنحاء دولة الإمارات عقب انتهاء مرحلة التقديم، إلى مرحلة تطوير البرامج الخاصة بكل فريق في سيناريو يحاكي بيئة محطة الفضاء الدولية، حيث نجح فريق "AUS-IEEE-RAS" من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالفوز في التحدي، ليصبح ممثلًا لدولة الإمارات في النهائيات المقرر خوضها في شهر سبتمبر المقبل.

وتم خلال مراحل التحدي، تكليف الفرق المشاركة بابتكار برنامج يشغل روبوت الطيران الحر "Astrobee" الخاص بـ"ناسا" ومواجهة سيناريو لإيقاف تسرب الهواء في وحدة "كيبو" اليابانية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث قامت الفرق ببرمجة الروبوت لتحديد مواقع التسريبات وإصلاحها، وعرض قدراتهم في حل المشكلات في بيئة فضائية عالية الضغط.

ويأتي هذا التحدي في إطار التعاون المستمر بين مركز محمد بن راشد للفضاء و"جاكسا"، والذي يتضمن مبادرة "Kibo-ABC"، التي تمكن الطلاب من برمجة روبوتات طيران حر في محطة الفضاء الدولية.

وتعتمد هذه الشراكة على نجاح المبادرات التعاونية السابقة، بما في ذلك المشروع التعليمي الذي ضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري للعمل على روبوت "Int-Ball"، وهو عبارة عن كاميرا على متن محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى عقد ندوات حول تقنيات الروبوتات الفضائية وتقنية التحكم في المركبات الفضائية.

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